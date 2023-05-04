Son bir yıl boyunca gelen yorum ve puanlara göre verilen 2023 Tripadvisor Seyahat Tercihleri sıralamasında birinci sırada Dubai yer aldı. Geçen sene de ilk sırada olan kent, özellikle lüks tutkunlarının, ünlülerin ve influencer’ların ilk tercihi olarak dikkat çekti. İstanbul genel sıralamada 10. oldu. Genel sıralamada ilk 10’da Dubai’yi sırasıyla Bali, Londra, Roma, Paris, Cancun, Girit, Marakeş ve Dominik takip etti.
Gelin listeye göz atalım.
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Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Dubai, modern kültürü tarihle, macerayı alışveriş ve eğlenceyle birleştiren bir destinasyondur. Dubai Opera'da bir gösteri izleyin, Burj Khalifa'nın tepesinden şehir merkezini görün ve bir öğleden sonrayı Dubai Körfezi boyunca kurulan pazarları keşfederek geçirin. Heyecan arıyorsanız, bir sıcak hava balonuyla çöl kumullarının üzerinde süzülebilir, Palm Jumeirah üzerinde hava dalışı yapabilirsiniz.
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Bali, Endonezya
Bali, yaşayan bir kartpostal gibidir. İnce beyaz kumların üzerinde güneşlenin ya da mercan sırtlarında 2. Dünya Savaşı savaş gemisinin renkli enkazında dalış yaparken tropikal yaratıklarla iletişim kurun. Bali kültürel bir dans performansını izlemek, bir batik veya gümüş işleme atölyesine katılmak veya bir yoga dersinde zihninizi ve bedeninizi canlandırmak için mükemmel bir yerdir.
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Londra, İngiltere
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Roma, İtalya
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Paris, Fransa
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