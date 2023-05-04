Bali, Endonezya

Bali, yaşayan bir kartpostal gibidir. İnce beyaz kumların üzerinde güneşlenin ya da mercan sırtlarında 2. Dünya Savaşı savaş gemisinin renkli enkazında dalış yaparken tropikal yaratıklarla iletişim kurun. Bali kültürel bir dans performansını izlemek, bir batik veya gümüş işleme atölyesine katılmak veya bir yoga dersinde zihninizi ve bedeninizi canlandırmak için mükemmel bir yerdir.