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Topkapı Sarayı
İstanbul'un tarihi yarımadasında, Fatih’te yer alan Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli döneminde hem idari karargah hem de imparatorluk ikametgahı olarak hizmet vermiştir. Sarayın ilk binaları, Fatih Sultan Mehmet tarafından, İstanbul'un fethinden hemen sonra, 1465-1478 yılları arasında yapılmıştır. Ünlü Ayasofya Meydanı’na açılan İmparatorluk Kapısı, Bab-I Humayun, Aya İrini Kilisesi ve çeşitli köşklerin yanı sıra en eski bina olan Çinili Köşk'ün bulunduğu ilk avluya açılmaktadır.
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İshak Paşa Sarayı
İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt'ın 5 km doğusunda, ülkenin güney doğusunda, İpek Yolu üzerinde yer almaktadır. Bir dağın tepelerinden birine inşa edilen yapı, 18. yüzyıl Lale Devri'nin eşsiz bir örneği olarak kabul edilmektedir. Külliyenin mimari tarzı Osmanlı, İran, Ermeni ve Selçuklu geleneklerinin karışımıdır. Ön yüzler, Selçukluların sanatsal geleneğini temsil eden kesme taş ve bas kabartmalarla süslenmiştir. Özellikle Türk sanatında sembolik anlamı olan, üç boyutlu heykel olarak inşa edilen kirişlerin yapımında dekoratif bir unsur olarak ahşap kullanılmıştır. Külliye, 1784 yılında Harem bölümünün kapısındaki yazıya göre İshak Paşa tarafından tamamlanmıştır. İshak Paşa, hamam sisteminden ilham alarak bir ısıtma sistemini keşfeden ve benimseyen ilk kişidir. Bina, 19. yüzyılda savaşlar ve deprem nedeniyle ağır hasar görmüş, 1992 yılında ise Kültür Bakanlığı tarafından bir restorasyon programı başlatılmıştır. Saray 2000 yılında ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilmiştir.
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Kız Kulesi
Kız Kulesi – Orta Çağ Bizans döneminden beri Leander Kulesi olarak da bilinen Kız Kulesi, İstanbul Boğazı'nın güney girişinde, Üsküdar sahiline yakın küçük bir adacık üzerinde uzanan bir kuledir. Karadeniz'den gelen gemiler için bir gümrük istasyonu, antik Hrisopolis olan Üsküdar'ın önünde, küçük bir kayanın üzerine inşa edilmiştir. Adacık, kalıntıları su altında hala görülebilen bir savunma duvarı ile Asya kıyısına bağlanmıştır. 1453'te İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethi sırasında kulenin bir Bizans garnizonuna ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Kule, Hero ve Leander efsanesine atıfta bulunularak yanlışlıkla Leander Kulesi olarak anılır. Kule, 1509'da meydana gelen bir depremde yıkılmış ve 1721'de ise yanmıştır. Daha sonra deniz feneri olarak kullanılmıştır. Kule bir süre karantina istasyonu olarak kullanılmış ve 1832 yılında Sultan II. Mahmud tarafından restore edilmiştir. 1945'te liman otoritesi tarafından yeniden restore edilen kuledeki en son restorasyon, 1998'de James Bond filmi “The World Is Not Enough (Dünya Yetmez)” için başlamıştır. Eski Roma, Bizans ve Osmanlı başkentinin mükemmel bir manzarasına sahip olan kulenin içi, popüler bir kafe ve restorana dönüştürülmüştür. Özel tekneler ile günde birkaç kez kuleye geziler düzenlenmektedir.
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Van Akdamar Kilisesi
Türkiye'nin doğusunda, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda yer alan Akdamar Kilisesi, 915 - 921 yılları arasında inşa edilmiştir. Kilise, Ermeni Kralı Gagik I Ardzruni tarafından yaptırılmış, mimarlığını Piskopos Manuel üstlenmiştir. Kırmızı renkli kesme tüf taşından inşa edilen kilise, “Hripsime Tipi” olarak adlandırılan dört loblu yonca benzeri haç planlıdır. Kilisenin dışı dini temaları temsil eden kabartmalarla süslenmiştir. Orta çağ sanatının önde gelen örnekleri arasında sayılmaktadır. İç mekan ayrıca İncil'den sahneleri tasvir eden fresklerle süslenmiştir. Kilise 2007 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Ancak yılda bir kez dini törenler için açılmaktadır.
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Küçüksu Kasrı
İstanbul Boğazı'nın Asya Yakası’nda, bugünkü Beykoz'un Küçüksü semtinde bulunan Küçüksu Kasrı'nın yapıldığı alan, ilk başta imparatorluk ailesi tarafından bahçe olarak kullanılmaktaydı. 18. yüzyılın başlarında Sultan Mahmut döneminde ilk olarak iki katlı ahşap bir saray yapılmıştır. İlk saray, Sultan III. Selim ve II. Mahmut tarafından da kullanılmış, ancak daha sonra 19. yüzyılda Abdülmecid döneminde yenisinin yapılması için ahşap köşk yıkılmıştır. Küçüksu Kasrı, ünlü Balyan ailesinden Nikoğos Balyan tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Sultanların kır gezileri veya yakındaki ormanlık alanlara yapılan avcılık gezileri için kısa süreli konaklamalar için inşa edilmiş nispeten küçük bir kasırdır.
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