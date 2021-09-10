Kule 17. yüzyılda kısa bir süre Osmanlı askeri bandosu olan Mehter Takımı (Bandosu) tarafından kullanılmış ve daha sonra 1717'de yangın gözlemevi haline gelmiştir. 1794'te bir yangın kuleyi tahrip etmiş, ancak tekrar restore edilmiş ve bir cumba eklenmiştir. 1831'de kule bir kez daha yangınla tahrip edilmiştir. Bu yangından sonra iki kat ve külah biçimli bir uç eklenerek bir kez daha restore edilmiştir.

Galata Kulesi ile ilgili ilginç hikayelerden biri de efsanevi Osmanlı havacısı Hezarfen Ahmet Çelebi hakkındadır. Ünlü Osmanlı gezgini Evliya Çelebi'ye göre Hezârfen Çelebi, kulenin tepesinden kollarına kanatlar takılarak Üsküdar'a uçmuştur. İddiaya göre Sultan Murad Han, bu muhteşem başarı nedeniyle, Çelebi’den şüphelenerek onu Cezayir'e sürgüne göndermiştir.

Bugün 66,90 m yüksekliğindeki kule, İstanbul'un 360 derecelik muhteşem manzarasını kule balkonundan seyretmek isteyen ziyaretçilere turistik bir cazibe merkezi olarak hizmet vermektedir.