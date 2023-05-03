Yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamak... Kulağa nasıl güzel geliyor değil mi? Şehirde ne mümkün. Koskoca metropol hiç sakin olur mu?
Sakin Şehir (cittaslow) nedir? Sakin Şehirler bu unvanı almak için ne yaptı? Türkiye'deki sakin şehirler hangileri? En son hangi şehir bu unvanı aldı?
Bu haber gittiğiniz gitmediğiniz pek çok yeri yeniden keşfetmenize yarayacak.
Türkiye; tarihi, doğal güzellikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan varlıklarıyla dünya çapında bir coğrafya. Bu sebeple “sakin şehir” kavramına da oldukça uygun.
Türkiye'de sakin şehir sayısı Finike ile beraber 22 oldu.
Bu şehirler Ahlat (Bitlis), Akyaka (Muğla), Arapgir (Malatya), Eğirdir (Isparta), Foça (İzmir), Gerze (Sinop), Gökçeada (Çanakkale), Göynük (Bolu), Güdül (Ankara), Halfeti (Şanlıurfa), İznik (Bursa), Kemaliye (Erzincan), Köyceğiz (Muğla), Mudurnu (Bolu), Perşembe (Ordu), Şavşat (Artvin), Uzundere (Erzurum), Vize (Kırklareli), Yalvaç (Isparta), Yenipazar (Aydın), İzmir Seferihisar ve son olarak Finike (Antalya)...
Sakin şehir (cittaslow) uygulaması 1999 yılında İtalya'da başladı. Şu ana kadar dünyada 33 ülkeden 287 kent 72 kritere uyarak bu unvanı almaya hak kazanmış durumda.
İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinin birleşmesinden oluşan Cittaslow, "sakin şehir" anlamında kullanılıyor. Kavram, artan kentleşme ve nüfus artışları dikkate alındığında, şehirlerin kendilerine özgü özelliklerinin kaybolmasını engellemeyi amaçlıyor.
Cittaslow felsefesi; yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı savunuyor. İnsanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçek bir alternatif olabileceğini anlatıyor.
Modern hayatı eleştiren ve genel olarak "Yavaş Hareketi" de denen bu toplumsal hareketin manifestosu şöyle: Bizi hızlanmaya zorlayanlar var. Direniyoruz!
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Cittaslow nasıl olunur sorusuna cevaben bir cümle söyleyecek olursak; çok sayıda tiyatro, meydan, kafe, atölye, lokanta ve manevi açıdan değeri olan mekânların bulunduğu şehirler; dokunulmamış bir doğaya sahip, büyüleyici esnafların olduğu, mevsimlerin seyrinin yavaş gözlemlenebildiği, kendine özgü ürünleri, tatları olan şehirler "sakin şehir" olabiliyor denebilir.
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Cittaslow felsefesine göre, dünyaya zarar vermeden hayattan zevk alarak, sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırarak yaşayabilmek "yavaş yaşamak" demek. Şehirde ne kadar zor değil mi? Yürürken kahve içmek yerine karşılıklı oturarak, arkadaşımızın gözünün içine bakarak sohbet edebilmek şehirde zor.
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Kentin tarihi, yerel özellikleri, geçmişten günümüze üretilen ürünleri, söylenen şarkıları, üzerine yazılan şiirleri, dostlukları, yaşananların birikimi, kentin "ruhunu" ortaya çıkarıyor.
Yemek yemeyi sadece kalori almak değil, sosyal bir tercih olarak görme biçimi "yavaş yemek" demek. Tohumu, tarladaki işçiyi, doğaya verilen zararı düşünerek, iyi, temiz ve adil gıdayı tercih etmek aynı zamanda.
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Hızlı yaşayan kentler, kendi kendine yetememeye başlayınca dünyanın tüm kaynaklarını ve doğayı ayağına getirerek tüketme yoluna gidiyor. İnsanların daha çok tüketmesi, bir yerden bir yere daha hızlı gitmesi için tasarlanan kentler insanları doğadan ve birbirlerinden kopartıyor. Ayrıca pek çok hastalığa neden oluyor.
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Tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve huzur getirmediği gerçeği, insanların farklı bir yaşam biçimi arayışları kentsel boyutta Cittaslow hareketini ortaya çıkardı.
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