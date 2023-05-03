Yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamak... Kulağa nasıl güzel geliyor değil mi? Şehirde ne mümkün. Koskoca metropol hiç sakin olur mu?

Sakin Şehir (cittaslow) nedir? Sakin Şehirler bu unvanı almak için ne yaptı? Türkiye'deki sakin şehirler hangileri? En son hangi şehir bu unvanı aldı?

Bu haber gittiğiniz gitmediğiniz pek çok yeri yeniden keşfetmenize yarayacak.

Türkiye; tarihi, doğal güzellikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan varlıklarıyla dünya çapında bir coğrafya. Bu sebeple “sakin şehir” kavramına da oldukça uygun.

Türkiye'de sakin şehir sayısı Finike ile beraber 22 oldu.

Bu şehirler Ahlat (Bitlis), Akyaka (Muğla), Arapgir (Malatya), Eğirdir (Isparta), Foça (İzmir), Gerze (Sinop), Gökçeada (Çanakkale), Göynük (Bolu), Güdül (Ankara), Halfeti (Şanlıurfa), İznik (Bursa), Kemaliye (Erzincan), Köyceğiz (Muğla), Mudurnu (Bolu), Perşembe (Ordu), Şavşat (Artvin), Uzundere (Erzurum), Vize (Kırklareli), Yalvaç (Isparta), Yenipazar (Aydın), İzmir Seferihisar ve son olarak Finike (Antalya)...

Sakin şehir (cittaslow) uygulaması 1999 yılında İtalya'da başladı. Şu ana kadar dünyada 33 ülkeden 287 kent 72 kritere uyarak bu unvanı almaya hak kazanmış durumda.

İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinin birleşmesinden oluşan Cittaslow, "sakin şehir" anlamında kullanılıyor. Kavram, artan kentleşme ve nüfus artışları dikkate alındığında, şehirlerin kendilerine özgü özelliklerinin kaybolmasını engellemeyi amaçlıyor.

Cittaslow felsefesi; yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı savunuyor. İnsanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçek bir alternatif olabileceğini anlatıyor.

Modern hayatı eleştiren ve genel olarak "Yavaş Hareketi" de denen bu toplumsal hareketin manifestosu şöyle: Bizi hızlanmaya zorlayanlar var. Direniyoruz!