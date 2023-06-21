HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

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Görülmesi gereken 25 Yunan adası

Hayal etmesi zor olsa da Yunanistan'da ada ya da adacık olarak tanımlanabilecek 3 bine yakın ada bulunduğu söyleniyor fakat sadece 227 tanesinde yerleşim var. Görülmesi gereken 25'ini sizin için derledik.
Giriş: 20.06.2023 - 10:00 - Güncelleme: 21.06.2023 - 15:55

Yunanistan'da, eğer nereye gideceğini bilirse her gezgin mutlaka kendine uygun bir ada bulabilir. Yunanistan'ın en büyük adaları Girit, Evia (Eğriboz), Midillli, Rodos, Sakız, Kefalonya, Kerkira (Korfu), Limnos, Samos, Naxos'tur. Yunan Adaları sadece deniz ve güzel havasından dolayı değil; tarihi, kültürü, antik yapıları, müzeleri ve huzur veren doğasıyla da görmeye değerdir. Hayal etmesi zor olsa da Yunanistan'da ada ya da adacık olarak tanımlanabilecek 3 bine yakın ada bulunduğu söyleniyor fakat sadece 227 tanesinde yerleşim var. Görülmesi gereken 25'ini sizin için derledik.  

  • Yürümek için Girit 

    Girit’in dağlarında ve vadilerinde, yalnızca yuvarlanan taşların sesleri değil, aynı zamanda Girit yaşamının her bir noktasına sinmiş mitolojik tarihin sesleri yankılanıyor. Yunan mitolojisine göre, Zeus’un doğduğu mağara tam da bu adada bulunuyor. Vadi boyunca uzanan 16 kilometrelik trekking yolu pek de tehlikeli ya da zor sayılmaz; ancak buraya herhangi bir motorlu taşıtın giremediğini, en yakın helikopter pistinin ise yolun birkaç km aşağısında bulunduğunu unutmamak gerek.

  • İyonya’nın şarap diyarı Kefalonia 

    Kefalonia’nın sarp kayalıkları ve krem rengi sahilleri ziyaretçilerinin gönlünde taht kuruyor; ancak Yunanistan’ın şarap piyasasındaki gittikçe genişleyen varlığı, İyonya’nın şarap diyarını bir diğer ziyaret hedefi haline getiriyor. Kefalonia, kendine özgü Robola üzümü ile tanınıyor ve bu üzüm beyaz şarap üretiminde kullanılıyor. Üzümün ana vatanı tam olarak Ainos Dağı’nın batı tarafında kalan Omala Vadisi.

  • Huzur için Spetses

    Atena’nın kalabalığından bir nebze olsun uzaklaşmak istiyorsanız eğer, Spetses’e doğru yola koyulun. Mesafe, gemi ile 2,5 saat; yani günübirlikçilerin kaosundan kaçmak için ideal. Çam ağaçları ve inci gibi sahilleri ile ada, misafirlerini, kaptanların seramik çatılı evleri ile palmiye ve selvi ağaçlarıyla dolu iç içe geçmiş bir kıyı boyuyla karşılıyor. 

  • Volkan turu için Santorini 

    Balayı çiftlerinin uğrak noktası Santorini’nin Kiklat adası, kapkara yamaçların doruklarına kurulmuş bembeyaz köyleri ve kubbeli kiliseleri ile ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Bu yamaçlar, son 10.000 yılın en büyük patlamalarından birinin sonucu olarak MÖ 1620 yılında oluşmuş. Prehistorik Thera Müzesi, Geç Tunç Çağı’nda var olmuş Akrotiri kasabasındaki patlama sonrası küllere gömülen fresklere ev sahipliği yapıyor.  

  • Kano gezintisi Milos

    Santorini’nin batı tarafında kalan Milos volkanik bir patlama sonucu oluşmuş ve 128 kilometrelik kıyı şeridiyle büyüleyen coğrafi harikalar sunuyor. En etkili deneyim için mümkünse bir kanoyla deniz yolunu kullanmak gerekiyor. Merenge benzeyen bembeyaz, köpük kaplı volkanik oluşumlar, kırmızı ve sarı renkleriyle sarp kayalıklar ve sarı bir sahil üzerinde terk edilmiş sülfür madeniyle eşsiz bir tecrübe.

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