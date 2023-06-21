Yunanistan'da, eğer nereye gideceğini bilirse her gezgin mutlaka kendine uygun bir ada bulabilir. Yunanistan'ın en büyük adaları Girit, Evia (Eğriboz), Midillli, Rodos, Sakız, Kefalonya, Kerkira (Korfu), Limnos, Samos, Naxos'tur. Yunan Adaları sadece deniz ve güzel havasından dolayı değil; tarihi, kültürü, antik yapıları, müzeleri ve huzur veren doğasıyla da görmeye değerdir. Hayal etmesi zor olsa da Yunanistan'da ada ya da adacık olarak tanımlanabilecek 3 bine yakın ada bulunduğu söyleniyor fakat sadece 227 tanesinde yerleşim var. Görülmesi gereken 25'ini sizin için derledik.