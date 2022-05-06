Avrupa'nın en iyi 40 plajı

Bu fotoğraflara bakıp pek de özel olmadıklarını düşünebilirsiniz. Benzerlerini Olimpos, Çıralı, Akbük, Asos, Datça, Ekincik, Ölüdeniz, Kelebekler, Bozcaada, Dalyan, Phaselis'e gittiğimde gördüm dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak bu listeyi Guardian'ın seyahat yazarları hazırlamış. Avrupa'nın en iyi 40 plajı arasında Türkiye'den de bir plaj var.