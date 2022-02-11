Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkeler

SEYAHAT İÇİN GEREKLİ ORTALAMA BÜTÇE

Balkan yarımadasında bulunan Arnavutluk Osmanlı'dan ve İtalya'dan izler taşıyan ve bunları günümüze kadar koruyan bir kültürel mirasa sahiptir. Akdeniz ülkelerinden biri olan Arnavutluk uçak biletleri bir yetişkin için gidiş-dönüş ortalama 3 bin lira civarındadır.

Gerek kültürel geziler gerekse deniz tatili için uygun bir rota olan Arnavutluk'un popüler şehirlerinde (Tiran, İşkodra, Elbasan vb.) bir hafta bir yetişkin için 3-4 yıldızlı otellerde ortalama konaklama için 4 bin lirayı gözden çıkarmak gerekmektedir.

Arnavutluk'ta yorgunluk kahvesi içmek için bir kafeye oturduğunuzda bir kahve için ortalama 139.59 Lek ve su için ise 63.42 Lek'tir. Kahve için 17,80 Türk Lirası, su için ise 8,09 Türk Lirası ödersiniz.

Yöresel lezzetlerden ziyade fast food tüketmek isterseniz eğer fast food zincirlerinde bir hamburger menüsü için 500.00 Lek yani, 63,77 TL ödersiniz.