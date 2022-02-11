Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkeler

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Yurt dışına seyahat ederken en yorucu kısım hiç şüphesiz vize başvuruları. Evrak işleri, "Başvurum reddedilir mi?" endişesi yaşarken başvuru kabul sürecindeki gergin bekleyiş seyahat öncesi stresi yaşatıyor. Bu stresi yaşamak istemeyen vatandaşlarımız için vizesiz gidilebilecek ülkelerin listesini çıkardık. İşte vizesiz gidilebilecek Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya ülkeleri...
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AVRUPA ÜLKELERİ
ARNAVUTLUK
Arnavutluk vize istemeyen Balkan Ülkelerinden biridir. Arnavutluk'a gitmek isteyen T.C. vatandaşları pasaportları ile 90 gün süreyle vizeden muaftırlar.
Arnavutluk para birimi Lek olmakla beraber güncel döviz kuruna göre 1 Lek 7,70 TL'dir.
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SEYAHAT İÇİN GEREKLİ ORTALAMA BÜTÇE
Balkan yarımadasında bulunan Arnavutluk Osmanlı'dan ve İtalya'dan izler taşıyan ve bunları günümüze kadar koruyan bir kültürel mirasa sahiptir. Akdeniz ülkelerinden biri olan Arnavutluk uçak biletleri bir yetişkin için gidiş-dönüş ortalama 3 bin lira civarındadır.
Gerek kültürel geziler gerekse deniz tatili için uygun bir rota olan Arnavutluk'un popüler şehirlerinde (Tiran, İşkodra, Elbasan vb.) bir hafta bir yetişkin için 3-4 yıldızlı otellerde ortalama konaklama için 4 bin lirayı gözden çıkarmak gerekmektedir.
Arnavutluk'ta yorgunluk kahvesi içmek için bir kafeye oturduğunuzda bir kahve için ortalama 139.59 Lek ve su için ise 63.42 Lek'tir. Kahve için 17,80 Türk Lirası, su için ise 8,09 Türk Lirası ödersiniz.
Yöresel lezzetlerden ziyade fast food tüketmek isterseniz eğer fast food zincirlerinde bir hamburger menüsü için 500.00 Lek yani, 63,77 TL ödersiniz.
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KUZEY MAKEDONYA
Eski Osmanlı topraklarından olan olan Kuzey Makedonya da Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkelerden biridir. Kuzey Makedonya'ya pasaport ile girişlerde 90 güne kadar ikamet süresi için vize istememektedir.
1 Kuzey Makedonya para birimi Makedonya Dinarı; güncel döviz kuruna göre 0,25 TL'dir.
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SEYAHAT İÇİN GEREKLİ ORTALAMA BÜTÇE
Balkan Yarımadası içerisinde yer alan Kuzey Makedonya 600 yıla yakın Osmanlı egemenliğinde olması nedeniyle pek çok Osmanlı yapısına da sahiptir. Gerek doğal güzellikleri gerekse mimarisiyle Akdeniz Ülkesi olması dolayısıyla da sıcakkanlı insanlara sahip olmasıyla gezi rotalarına eklenebilecek ülkelerden biridir. Kuzey Makedonya'ya yetişkin bir kişi gidiş-dönüş uçak bileti ortalama 2.500 lira civarındadır.
Denize kıyısı olmasa da gerek nehir ve gölleriyle beraber doğa güzellikleri ve mimarisiyle güzel bir turistik rota oluşturmak isteyenlerin görmesi gereken ülkelerden biridir. Kuzey Makedonya'da bir hafta konaklamak isteyen bir yetişkin 3-4 yıldızlı otellerde ortalama 5 bin Türk Lirası ödeyecektir.
Kuzey Makedonya gezinizde bir kafede dinlenerek kahve ve su içmek isterseniz kahve ödeyeceğiniz ortalama fiyat 70.11 Makedonya Dinarıdır. Bu da 17,61 Türk Lirasına denk gelmektedir. Makedonya'da su ise ortalama 45.97 Makedonya Dinarı yani 11,55 TL'dir.
Fast food zincirlerinde bir hamburger menüsü yemenin maliyeti ise 180.000 (45,20 TL) Makedonya Dinarıdır.
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