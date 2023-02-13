Antalya'nın saklı cennetleri

Kaputaj Plajı'ndan Konyaaltı, Lara, Altınkum plajlarına, Aspendos Antik Tiyatro'dan Patara, Perge, Myra, Alanya Kalesi gibi tarihi değerlere, Düden, Kurşunlu ve Manavgat şelalelerine, birçok kanyona sahip Antalya, havaların ısınmasıyla birlikte turistlerin en çok rağbet ettiği kentlerden biri olmaya devam ediyor.

Antalya herkesçe bilinen tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin dışında keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliği de barındırıyor. Yaklaşık 7 yıldır doğa kampları sayesinde birçok alanı gezen ve yeni keşifler yapan doğa gezgini Necati Ersin, Antalya'da gezginler için 12 öneriden oluşan gezi rehberi hazırladı.

Birçoğu tamamen doğal, işletme olmayan, telefon ve internetin dahi çok az veya hiç çekmediği alanları derleyen Ersin, Antalya'da gezilmesi, görülmesi gereken yerlerle ilgili doğa meraklıları için 12 öneride bulundu. Ersin'in gezilmesi ve görülmesini önerdiği yerler...